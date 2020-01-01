Прикольная Картинка с днем рождения учителю
Открытка поздравление с днем рождения учителю
Вдохновения и удачи день за днем
Желаем идти по жизни радостным шагом
Всех блах благ вам, дорогой наш учитель
Дорогому учителю желаем счастья
Счастья и крепкого здоровья
Счастья вам, добра и терпения
Чтоб исполнялось все и всегда
Красивое поздравление любимому учителю
Бодрости духа и всех благ
Поздравление дорогому учителю
Лучшему учителю в день рождения
Дорогому учителю в день рождения
Ко дню рождения учителя
Нашему дорогому учителю
Замечательному учителю с искренними пожеланиями
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