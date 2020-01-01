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Календарь праздников

Все

Декабрь

23
дек
День дальней авиации ВВС РоссииДень сноубордиста
25
дек
День Спиридона Солнцеворота
26
дек
День подарков
27
дек
День спасателя в России
28
дек
Международный день кино
29
дек
Пятница
30
дек
День образования СССРВыходные
31
дек
Новый ГодВыходные

Январь

3
янв
День памяти Святителя Петра
6
янв
Рождественский сочельникКоляда
7
янв
Рождество Христово
8
янв
Собор Пресвятой БогородицыБабьи каши
11
янв
Международный день спасибоДень заповедников и национальных парков
12
янв
День работника прокуратуры РоссииДень ДочериДень похищений
13
янв
Щедрый вечерДень российской печати
14
янв
Старый новый год
18
янв
Крещенский сочельник
19
янв
Крещение ГосподнеДень супруга
21
янв
День объятийВсемирный День СнегаВсемирный день религииДень инженерных войскПросинец
22
янв
День дедушки
25
янв
Татьянин деньДень студентаДень штурмана ВМФ РФ
26
янв
Международный день таможенника
27
янв
День полного освобождения Ленинграда
30
янв
День Деда Мороза и Снегурки
31
янв
Международный день ювелираАфанасьев деньДень рождения русской водки

Февраль

2
фев
День сурка
3
фев
День памяти преподобного Максима Исповедника
6
фев
День барменаДень памяти святой блаженной Ксении Петербургской
8
фев
День российской науки
9
фев
День гражданской авиацииМеждународный день стоматолога
10
фев
День домовогоКитайский Новый годДень дипломатического работника
11
фев
Великий Велесов день
12
фев
День пирожных
13
фев
День Радио
14
фев
С Днём влюблённыхДень компьютерщика
15
фев
Сретение ГосподнеДень памяти воинов-интернационалистовДень вывода войск из Афганистана
16
фев
Починки
17
фев
День доброты
18
фев
День Транспортной полиции России
21
фев
Международный день родного языкаВсемирный день экскурсовода
23
фев
23 февраля
24
фев
Великий Велесов день
27
фев
День Сил специальных операций в России
29
фев
Последний день зимы

Март

1
мар
Первый день весныДень кошекДень эксперта-криминалиста МВДВсемирный день комплимента
3
мар
Всемирный день дикой природыВсемирный день писателя
5
мар
День бабушек
6
мар
Международный день зубного врача
8
мар
8 марта
9
мар
Вселенская родительская субботаВсемирный день ди-джея
10
мар
День архивов в РоссииДень работников геодезии и картографии в России
11
мар
МасленицаПонедельник - встреча (Масленица)
12
мар
День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РоссииВторник - заигрыши (Масленица)
13
мар
Среда - лакомка (Масленица)
14
мар
День православной книгиМеждународный день рекМеждународный день числа «Пи»Четверг - разгул (Масленица)Овсень малый
15
мар
Пятница - тещины вечерки (Масленица)Всемирный день снаВсемирный день защиты прав потребителяМеждународный день защиты бельков
16
мар
Суббота - золовкины посиделки (Масленица)
17
мар
Прощеное ВоскресеньеВоскресенье - проводы (Масленица)День Герасима – грачевникаДень работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
18
мар
Великий Пост
19
мар
День моряка-подводника РоссииМеждународный день клиента
20
мар
День СчастьяДень Весеннего РавноденствияДень ЗемлиМеждународный день астрологииМеждународный день без мяса
21
мар
Наурыз МейрамыВсемирный день поэзииМеждународный день лесов
22
мар
День памяти сорока Севастийских мучениковМеждународный день таксистаДень Балтийского моря
23
мар
ПуримДень работников гидрометеорологической службы РоссииДень слова "ОК"
24
мар
День штурманской службы ВВС РоссииДень маникюристаДень пробуждения медведя
25
мар
День Работника Культуры России
27
мар
День Внутренних Войск МВД РоссииВсемирный День ТеатраДень Российской Гвардии

Апрель

1
апр
День смеха - 1 АпреляМеждународный день птиц
2
апр
День единения народов Беларуси и РоссииМеждународный день детской книги
4
апр
День веб-мастера
6
апр
День работника следственных органовМеждународный день спорта на благо развития и мира
7
апр
БлаговещениеВсемирный день здоровьяДень геологаДень Карны-Плакальщицы
10
апр
Национальный день братьев и сестёрУраза Байрам
12
апр
День космонавтики
13
апр
Всемирный день рок-н-ролла
14
апр
День Войск противовоздушной обороны
15
апр
Международный день культуры
17
апр
День ветеранов МВД
18
апр
День Памятников и Исторических МестДень воинской славы России — Ледовое побоище (1242)
19
апр
День ПодснежникаДень юридической службы Министерства внутренних дел
20
апр
День донора в России
21
апр
День главного бухгалтераДень местного самоуправления
22
апр
День ЗемлиПесахДень Рождения Ленина
23
апр
Всемирный день книг и авторского права
24
апр
День Секретаря
25
апр
День Дочери
26
апр
День памяти о чернобыльской катастрофеДень нотариата в РоссииДень сметчика
27
апр
Лазарева субботаДень биологаМеждународный день ветеринарного врачаДень вахтовика
28
апр
Вербное ВоскресеньеДень скорой помощиВсемирный день охраны труда
29
апр
Великий ПонедельникВсемирный день танца
30
апр
Великий вторникДень пожарной охраны

Май

1
мая
День весны и труда - 1 маяВеликая средаЖивин день
2
мая
День памяти Блаженной Матроны МосковскойЧистый Четверг
3
мая
Великая ПятницаДень СолнцаДень кондитера
4
мая
Великая суббота
5
мая
Православная ПасхаМеждународный день акушеркиДень Водолаза
6
мая
День Святого Георгия Победоносца
7
мая
День Радио
9
мая
День победы
11
мая
День, когда можно есть то, что хочетсяВсероссийский день посадки леса
12
мая
День медицинских сестёрКрасная ГоркаМеждународный день матери
13
мая
День Черноморского флота России
14
мая
ПролетьеДень фрилансераРадоница
15
мая
Международный День Семьи
17
мая
Всемирный день электросвязи и информационного общества
18
мая
День АстрономииМеждународный день музеевДень Балтийского флота России
19
мая
День ПионерииДень жен-мироносицДень Фармацевта
20
мая
Всемирный день метрологииВесенняя неделя добра
21
мая
День тихоокеанского флотаДень инвентаризатора (работника БТИ)День полярникаДень розы
22
мая
Николин день
23
мая
Всемирный день черепахи
24
мая
День кадрового работникаДень славянской письменности и культурыЕвропейский день парков
25
мая
Последний звонокДень филолога
26
мая
День химикаДень российского предпринимательства
27
мая
Всероссийский день библиотек
28
мая
День ПограничникаДень брюнеток
29
мая
День военного автомобилиста Вооруженных сил России
31
мая
День сварщика в РоссииВсемирный день блондинокВсемирный день без табакаЕвропейский день соседейДень российской адвокатуры

Июнь

1
июн
День защиты детейПервый день летаДень Северного флота РоссииВсемирный день молокаВсемирный день родителейДень Военно транспортной авиации
2
июн
День здорового питанияДень мелиоратора
3
июн
Владимирская икона Божией МатериДень святых Елены и Константина
4
июн
День крановщика
5
июн
Всемирный день окружающей среды
6
июн
День русского языка
8
июн
Всемирный день океановДень вязанияДень социального работникаДень пивовараДень мебельщика
9
июн
День друзейДень работников легкой промышленностиДень группы советских войск в Германии
12
июн
День РоссииДень розы
13
июн
Вознесение Господне
14
июн
Всемирный день донора кровиДень работников миграционной службыМеждународный день блогера
15
июн
Всемирный день ветра
16
июн
День медикаДень отца
17
июн
Курбан БайрамВсемирный день мотоциклиста
21
июн
День летнего солнцестоянияДень кинологаМеждународный день скейтбординга
22
июн
Троицкая родительская субботаДень памяти и скорбиКириллов день
23
июн
ТроицаМеждународный олимпийский деньДень балалайки
24
июн
День Святого Духа
25
июн
День морякаДень дружбы и единения славян
27
июн
Всемирный день рыболовства
29
июн
День молодежиДень изобретателя и рационализатора
30
июн
День экономиста

Июль

1
июл
Макушка летаДень ветеранов боевых действий
2
июл
День работников морского и речного флотаДень спортивного журналистаВсемирный день НЛО
3
июл
День ГИБДД
6
июл
Всемирный день поцелуяАграфена Купальница
7
июл
Иван КупалаДень всех святых
8
июл
День семьи любви и верности
9
июл
День рыбакаДень памяти Тихвинской иконы Божией материДень российской почты
11
июл
Всемирный день шоколадаДень народонаселения
12
июл
Петров деньДень бортпроводника гражданской авиацииДень фотографа
15
июл
Международный фестиваль варенья
16
июл
День металлурга
17
июл
День зелёных глазДень этнографа
18
июл
День создания органов государственного пожарного надзораДень голубых глаз
19
июл
Собор Радонежских святыхДень юридической службы Министерства внутренних дел
20
июл
Международный День ТортаМеждународный день шахмат
21
июл
Явление иконы Божией Матери в Казани
22
июл
День работника торговли
23
июл
День китов и дельфиновДень дачника
24
июл
День святой равноапостольной княгини Ольги
25
июл
День речной полиции
26
июл
День парашютиста
28
июл
Крещение РусиДень PR-специалистаДень системного администратора
29
июл
Международный день тигра
30
июл
День ВМФДень НептунаМеждународный день дружбыДень тестя и свекра

Август

1
авг
День инкассатораДень тыла вооруженных сил РФДень образования Службы специальной связи России
2
авг
День любви — Ту бе-АвДень ВДВИльин день
3
авг
День арбуза
4
авг
Международный день пива
5
авг
Международный день светофора
6
авг
День железнодорожникаДень благоверных князей Бориса и Глеба
7
авг
Успение праведной Анны
8
авг
Всемирный день кошекДень альпиниста
11
авг
Рождество святого Николая
12
авг
День Военно-Воздушных Сил РоссииДень физкультурникаМеждународный день молодежи
13
авг
Международный день левшейДень строителя
14
авг
Медовый спас
15
авг
День археолога
17
авг
День трейдера
18
авг
Открытки День географа
19
авг
Яблочный спасПреображение ГосподнеВсемирный день бездомных животныхВсемирный день фотографии
20
авг
День Воздушного флота России
21
авг
День офицера РФ
22
авг
День Государственного флага РФ
26
авг
Ночь летучих мышейИкона Божией Матери «Умягчение злых сердец»День дальнобойщика
27
авг
День шахтераДень российского кино
28
авг
Успение Пресвятой Богородицы
29
авг
Ореховый (хлебный) спас
30
авг
День Республики Татарстан
31
авг
Последний день летаДень ветеринарного работника РоссииДень блога

Сентябрь

1
сен
День знаний
2
сен
День патрульно-постовой службы полицииДень воинской славы и окончания Второй мировой войныДень Российской Гвардии
3
сен
День Нефтяника и ГазовикаДень Озера Байкал
6
сен
День святителя Петра
8
сен
День Святой Натальи ОвсяницыДень финансиста РоссииДень Грамотности
9
сен
День КрасотыДень города МосквыДень Дизайнера-ГрафикаДень Оказания Первой Медицинской ПомощиДень тестировщикаДень памяти преподобного Пимена
10
сен
День ТанкистаДень ЖуравляДень города МосквыДень памяти жертв фашизма
11
сен
День Специалиста Органов Воспитательной Работы Вооруженных Сил
13
сен
День ПрограммистаДень Парикмахера
14
сен
Новолетие - Славянский Новый год
15
сен
День Секретаря
16
сен
День бегаДень Сока
17
сен
День Работников Леса
19
сен
День «смайлика»
20
сен
День рекрутераДень специалиста по управлению персоналом
21
сен
Рождество Пресвятой БогородицыМеждународный день мираПраздник урожая — ОсениныДень русского единения
22
сен
День без автомобиляДень защиты слоновДень памяти Иоакима и Анны
23
сен
День осеннего равноденствияДень рождения жевательной резинки
24
сен
Международный день караванщикаДень машиностроителя
25
сен
День Фармацевта
26
сен
Европейский день языков
27
сен
Воздвижение Креста ГосподняДень воспитателяВсемирный день туризма
28
сен
Всемирный день моряДень генерального директораДень работника атомной промышленности
29
сен
Всемирный день сердца
30
сен
Вера, Надежда, ЛюбовьДень интернета в РоссииМеждународный день переводчика

Октябрь

1
окт
Международный день пожилых людейМеждународный день музыкиДень Сухопутных Войск РоссииВсемирный день вегетарианства
2
окт
Международный день врачаДень социального педагогаВсемирный день архитектурыВсемирный день жилища
3
окт
День ОМОНа
4
окт
День гражданской обороны МЧС РоссииДень животныхДень космических войск
5
окт
День учителяДень работников уголовного розыска
6
окт
Всемирный день улыбкиДень российского страховщикаДень охраны мест обитаний
7
окт
Родогощ
8
окт
День работника сельского хозяйстваПреставление преподобного Сергия всея России чудотворца
9
окт
Всемирный день почтыСуккот (Праздник кущей)
10
окт
Всемирный день психического здоровья
11
окт
Международный день девочек
12
окт
Всемирный день зренияДень кадрового работника
13
окт
Всемирный день яйца
14
окт
Покров Пресвятой БогородицыВсемирный день стандартов
15
окт
День работника пищевой промышленностиДень сельских женщинДень мытья рукДень отцаДень работников дорожного хозяйства
16
окт
День шефаДень анестезиологаДень продовольствияВсемирный день хлеба
18
окт
День женского счастья
20
окт
День повараДень военного связистаМеждународный день авиадиспетчераДень статистики
21
окт
День сладостей
23
окт
Международный день тёщиДень работников рекламы в России
24
окт
День подразделений специального назначения
25
окт
День таможенника Российской ФедерацииДень работника кабельной промышленности
26
окт
День без бумагиИверская Икона Божией Матери
28
окт
День бабушек и дедушек в РоссииДень гимнастикиДмитриевская родительская субботаДень анимации
29
окт
День автомобилистаДень комсомолаДень вневедомственной охраны
30
окт
День карих глазДень моряков-надводниковДень инженера-механика
31
окт
ХэллоуинДень работников СИЗО и тюремМеждународный день Черного моря

Ноябрь

1
ноя
День менеджераДень судебного приставаДень вегана
4
ноя
День Казанской Иконы Божией МатериДень народного единстваДень мужчин
5
ноя
День военного разведчика
7
ноя
Октябрьская революция
8
ноя
День святого ДмитрияДень рентгенологаДень Сибири
10
ноя
День милиции (полиции)День бухгалтераДень сотрудника ОВД РФВсемирный день наукиДень Богини МакошиДень памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
11
ноя
День энергосбереженияДень экономиста
12
ноя
День специалиста по безопасностиДень работников Сбербанка
13
ноя
День добротыДень войск радиационной, химической и биологической защиты
14
ноя
День логопедаДень социолога
15
ноя
День призывника
16
ноя
День терпимостиДень проектировщикаДень отказа от куренияВсемирный день философии
17
ноя
День участковогоМеждународный день студентов
18
ноя
День рождения Деда Мороза
19
ноя
Международный мужской деньДень ракетных войск и артиллерииДень дефектологаДень работника стекольной промышленности
20
ноя
Всемирный день ребёнкаДень педиатра
21
ноя
Михайлов деньДень бухгалтера в РоссииВсемирный день приветствийДень работника налоговых органов в РоссииВсемирный день телевидения
22
ноя
День сыновейДень психолога в России
25
ноя
День Марены
26
ноя
День материДень сапожника
27
ноя
День морской пехотыДень оценщика в России
28
ноя
Рождественский пост
30
ноя
День домашних животныхДень защиты информацииДень памяти преподобного Никона Радонежского

Декабрь

1
дек
Первый день зимыДень неврологаВсероссийский день хоккея
2
дек
День банковского работника
3
дек
День юристаДень Неизвестного Солдата
4
дек
Введение Во Храм Пресвятой БогородицыДень объятийДень написания писем Деду МорозуДень Сетевика в РоссииДень информатики в России
7
дек
День Святой ЕкатериныДень гражданской авиацииХанука
8
дек
Международный день художника
9
дек
День Героев Отечества в России
10
дек
День футболаДень прав человека
11
дек
День памяти митрополита Серафима
12
дек
День конституции РФ
13
дек
День Андрея Первозванного
14
дек
Наумов день
15
дек
Международный день чаяДень Радиотехнических Войск
16
дек
День риэлтора
17
дек
День святой ВарварыДень ракетных войск стратегического назначения
18
дек
День работников органов ЗАГСа
19
дек
День Святого НиколаяДень военной контрразведки
20
дек
День работника органов безопасности РФ
22
дек
День энергетикаЗимнее солнцестояние