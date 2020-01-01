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Открытки с годовщиной свадьбы

1 год - Ситцевая
Красивые открытки с ситцевой свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. Ситцевая свадьба олицетворяет первый год супружеской жизни. Этот период, не без оснований, признается одним из самых сложных и значимых в жизни супругов, поэтому не стоит недооценивать важность ситцевой (марлевой) свадьбы. Такое название торжество получило из-за сравнения с непрочными материалами, марлей и ситцем. Празднование ситцевой свадьбы означает успешное начало семейной жизни, и надежду на крепкие чувства влюбленных. Коллекция анимационных картинок с ситцевой свадьбой для друзей, близких и родных. Скачивайте и отправляйте бесплатно!
2 года - Бумажная
Прикольные открытки с бумажной свадьбой станут приятным знаком внимания и поднимут настроение на весь день. Бумажная свадьба это олицетворение хрупкости семьи в бытовых реалиях. А чтобы бумага была прочнее и толще традиционно принято дарить книги и полезные предметы быта, альбомы для фотографий и практичную мебель. Всё это позволит укрепить семейный союз, чтобы жить долго и счастливо. Подборка анимационных картинок с бумажной свадьбой регулярно обновляется! Отправляйте наши открытки в социальные сети и по электронной почте, это бесплатно.
3 года - Кожаная
Красочные открытки с кожаной свадьбой - это приятное поздравление онлайн для ваших близких и друзей. На третий год супружества муж с женой чувствуют друг друга как самих себя, то есть как свою кожу. Поэтому кожаная свадьба олицетворяет гибкость, и конечно максимальное единение семьи. В народе именно кожаная свадьба считается первой серьезной датой. По традиции принято дарить как можно больше кожаных вещей: сумок, одежды, предметов быта, а главное избавляться от хрупких и треснутых предметов. Мы собрали для вас коллекцию оригинальных картинок с кожаной свадьбой, смело скачивайте и отправляйте по почте и в социальные сети.
4 года - Льняная
Красивые открытки с льняной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. В разных странах мира четвертый год совместной жизни ассоциируют именно с тканевыми материалами. В России льняная свадьба символ некой прочности и сплетения двух судеб. Супруги прожили вместе четыре года, к этому времени у многих уже появляются дети, а значит их жизни стали одним общим полотном. На четвертую годовщину принято дарить изделия из ткани для быта: скатерти, постель и конечно одежду. Порадуйте близких и родных вам супругов яркими картинками с льняной свадьбой, отправляйте бесплатно прямо сейчас!
5 лет - Деревянная
Открытки с деревянной свадьбой это обязательный атрибут всех поздравлений онлайн. Деревянная свадьба это первый юбилей и один из старейших семейных праздников. В разных странах и культурах пятилетие свадьбы празднуют исходя из традиций, однако, объединяет их крепость чувств и идея появления новой семьи. К пятому году супружеской жизни появляются дети, именно их олицетворяют молодые листья на семейном древе. Мы собрали для вас самые оригинальные картинки с деревянной свадьбой, чтобы вы могли порадовать счастливых супругов, несмотря на расстояния. Каталог регулярно обновляется, скачивайте и поздравляйте бесплатно.
6 лет - Чугунная
Открытки с чугунной свадьбой это поздравления для действительно прочной и дружной семьи. Это первая в ряду годовщин “металлическая” свадьба, а значит любовь супругов действительно крепка, и прошла уже немало испытаний. Чугун является довольно хрупким металлом, однако мелкие невзгоды и разногласия уже не смогут разрушить такую семью. На шестой год супружества принято дарить сладости в фольге, металлические бытовые приборы, а также ювелирные украшения. В нашей коллекции анимационных картинок с чугунной свадьбы вы несомненно найдете ту, которую захочется отправить с поздравлением. Скачивайте бесплатно прямо сейчас!
7 лет - Медная
Символические открытки с медной свадьбой - приятное поздравление онлайн, для любящих супругов и друзей. Одновременно пластичная и прочная медь символизирует крепость молодой семьи. Как правило на семилетнюю годовщину свадьбы дарят медные приборы, монеты и конечно подковы. Старинный обычай вешать подкову при входе в дом до сих пор актуален во многих регионах нашей страны. Мы предлагаем вам красивые картинки к медной свадьбе, отправляйте их бесплатно по электронной почте или в социальных сетях. Приятный знак внимания, который порадует каждого.
8 лет - Жестяная
Открытки с жестяной свадьбой несомненно порадуют молодых супругов, отправляйте прямо сейчас. Жестяная или маковая свадьба не считается большой датой в традиционном смысле, однако это еще один важный этап для семейной жизни. Традиционно на восьмую годовщину свадьбы дарили изделия из жести: украшения и приборы. Множество исторических обрядов с ведрами и посудой из жести уже не актуальны, а вот собраться за одним большим столом с чаем и маковым пирогом (тортом) - это очень вкусная затея. Красивые картинки на жестяную свадьбу как приятное поздравление онлайн. Ведь даже если вы далеко, внимание и забота это главный подарок в праздничный день.
9 лет - Фаянсовая
Оригинальные открытки с фаянсовой свадьбой приятно удивят и ярко подчеркнут важность праздничного дня. Девятилетие супружеской жизни не принято праздновать широко, так как впереди более важная, юбилейная годовщина. Возможно, именно этот психологический момент традиционно олицетворяет хрупкость фаянса. С другой стороны фаянсовая и фарфоровая посуда это повседневные атрибуты бытовой жизни, что как нельзя лучше подтверждает крепость и красоту отношений. Мы же рекомендуем не зацикливаться только на традиция, а просто радовать близких и любимых друзей супругов радостными картинками с фаянсовой свадьбой. Скачивайте и отправляйте бесплатно.
10 лет - Оловянная
Праздничные открытки с розовой свадьбой - 10 лет - важное поздравление онлайн, отправляйте бесплатно. Первый семейный юбилей, по-настоящему большая и важная дата ассоциируется с розой и оловом. Розовая свадьба как природный символ красоты и страсти, а олово олицетворяет гибкость отношений и чувств. И действительно, к десяти годам муж и жена словно дополняют и повторяют друг друга, представить их раздельно уже очень трудно, и это прекрасно! Традиционно эту годовщину встречают большим количеством гостей, практически повторяя масштабы свадебного веселья. Радуйте юбиляров прикольными поздравлениями картинкам с розовой свадьбой, скачивайте прямо сейчас!
11 лет - Стальная
Красивые открытки со стальной свадьбой станут приятным знаком внимания и поднимут настроение счастливых супругов. Первая годовщина второго десятка семейной жизни связывается со сталью, одним из самых прочных сплавов созданных человеком. Как вы понимаете, такое олицетворение не случайно, ведь после одиннадцати лет супружеской жизни только невероятно мощное способно нарушить семейную идиллию. В качестве подарков традиционно металлические изделия: посуду, статуэтки, украшения. Приятный знак внимания несомненно порадует супругов, скачивайте и отправляйте анимационные картинки со стальной свадьбой, это бесплатно.
12 лет - Никелевая
Открытки с никелевой свадьбой эти обязательный и красочный атрибут всех онлайн поздравлений. Дюжина лет семейной жизни олицетворяется с металлом никелем. Связывают это в первую очередь не из-за прочности, а приятного природного блеска. Крепкая и сияющая, прочная и красивая никелевая (шелковая) годовщина свадьбы традиционно подкрепляется подарками в виде украшений и кухонной посуды, а также принято дарить вещи из шелка. Если вы находитесь далеко, но хотите порадовать юбиляров прикольным поздравлением, отправляйте анимационную картинку с никелевой свадьбой в социальные сети, или по электронной почте.
13 лет - Кружевная
Красивые открытки с кружевной свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. И хотя число тринадцать в нашей стране принято считать несчастливым, эта праздничная дата не может не радовать супругов. Если отбросить мистические образы и описания это замечательной даты, то кружевная свадьба это прежде всего сплетение душ мужа и жены. Традиционное празднование в семейном кругу лишь подчеркивает крепость и единение семейных уз. На тринадцатилетие семейной жизни не принято устраивать пышных торжеств, однако, приятное поздравление анимационной картинкой станет милым и приятным знаком внимания, отправляйте прямо сейчас.
14 лет - Агатовая
Открытки с агатовой свадьбой это оригинальное поздравление онлайн с памятной семейной датой. Четырнадцатая годовщина свадьбы ассоциируется с агатом, этот камень издревле олицетворял благополучие и природную красоту. Множество традиций связывают с кубками (чашами) с вкраплениями агата. Полудрагоценные (или драгоценные) камни это конечно супруги, а символическое олицетворение с агатом должно подчеркнуть важность уже довольно большой даты. Мы подготовили для вас подборку прикольных анимационных картинок с агатовой свадьбой, скачивайте и отправляйте сейчас, это бесплатно.
15 лет - Хрустальная
Анимационные открытки с хрустальной свадьбой - порадуйте супругов онлайн, отправляйте прямо сейчас. Пятнадцатая годовщина традиционно олицетворяется с хрусталем. Крепкая и сверкающая, красивая и чистая любовь, проверенная многими годами и испытаниями. Это большая годовщина, которая традиционно празднуется широким кругом друзей и родных. В качестве подарков подходят хрустальная посуда, украшения Swarovski. И конечно не забудьте выпить шампанского из хрустальных бокалов! На этой странице мы собрали для вас лучшие картинки с хрустальной свадьбой, скачивайте и поздравляйте, это бесплатно.
16 лет - Топазовая
Символические открытки с топазовой свадьбой это приятное поздравление онлайн для ваших близких и друзей. Еще один драгоценный, ювелирный камень который считается символом чистоты и честности. И действительно, спустя шестнадцать лет супружеской жизни именно чистота и верность являются залогом столь долгой и крепкой семьи. Традиционным подарками считаются ювелирные украшения и сувениры. А поскольку дата не круглая, праздновать принято в небольшой семейном кругу. Скачивайте и отправляйте прикольные картинки с топазовой годовщиной свадьбы, они несомненно порадуют получателей.
17 лет - Розовая
Красочные открытки с розовой свадьбой на семнадцатую годовщину свадьбы обязательно порадуют супругов. Впервые розовая свадьба празднуется в десятилетний юбилей, но второе упоминание возможно даже важнее. Семнадцать лет совместной жизни не принято праздновать широко, однако это значительно более долгий срок для семьи, поэтому важность это памятной даты сложно переоценить. Удивите и восхитите любящих супругов приятным знаком внимания, отправляйте красивую анимационную картинку с розовой свадьбой в социальные сети и по почте.
18 лет - Бирюзовая
Открытки с бирюзовой свадьбой - восемнадцатой годовщиной семейной жизни, отправляйте прямо сейчас. Порадуйте друзей и близких искренним знаком внимания, поздравляйте с совершеннолетием семейной жизни. Бирюза ни в коем случае не символизирует водную гладь, это драгоценный камень, олицетворяющий красоту и стойкость супружеской пары. По традиции подарком служат украшения из бирюзы или как-либо имитирующие её Наша подборка картинок с бирюзовой свадьбой поможет вам поздравить супругов онлайн, несмотря на расстояния. Скачивайте бесплатно!
19 лет - Гранатовая
Гранатовая годовщина свадьбы не относится к числу самых известных, а ведь дата достойная большого уважения. Девятнадцать лет совместной жизни принято отмечать в семейном кругу. И семья это уже не только муж и жена, а также дети и порой даже внуки. Красивая как ювелирный камень гранат, яркая и многогранная как множество семечек граната фрукта супружеская пара, как правило, отмечает дату без размаха. Обязательный атрибут праздничного стола - блюда с использованием граната. Мы же в свою очередь предлагаем вам порадовать супругов красивой анимационной картинкой с гранатовой свадьбой, отправляйте в социальные сети или по электронной почте.
20 лет - Фарфоровая
Красивые открытки с фарфоровой свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. Второй юбилей - двадцатилетие супружеской жизни олицетворяют с фарфором. Изобрели фарфор в Китае, а посуда из настоящего материала считается очень прочной и дорогой. Семейные отношения мужа и жены, за двадцать лет становятся лишь красивее и крепче, поэтому в такой важный юбилей их одаривают новыми фарфоровыми сервизами. Никто не отменял и ювелирных украшений в качестве подарка, но именно смена старой посуды на новую изысканную является символом этого большого юбилея. Скачивайте и отправляйте прикольные картинки с фарфоровой свадьбой, они обязательно поднимут настроение юбиляров.
21 год - Опаловая
Красивые открытки с опаловой свадьбой - приятное поздравление онлайн, отправляйте бесплатно. Первая в ряду свадебных годовщин третьего десятка, опаловая свадьба олицетворяется с уникальным ювелирным камнем. Природная красота, многогранность и крепость - все эти и многие другие свойства камня не просто так связывают со столь важной датой супружеской жизни. Больше нет сомнений и ссор, а лишь искренняя любовь и проверенная временем нерушимая связь. В качестве подарков традиционно выбирают ювелирные украшения, ведь опал имеет множество красивых разновидностей. Ну а мы поможем вам порадовать супругов красочной анимационной картинкой, приятным и бесценным знаком внимания.
22 года - Бронзовая
Драгоценная и прочная бронза олицетворяет двадцать вторую годовщину свадьбы. Открытки с бронзовой свадьбой это не просто напоминание, это дань уважения и восхищение красотой и крепостью семьи. Для окружающих важными могут казаться лишь большие круглые даты, однако не зря именно бронзу считают символом такой важной даты. Ведь супруги вместе уже половину жизни (а возможно и больше), и для них каждая дата является памятной, знаковой. Порадуйте их красочными анимационными картинками с бронзовой свадьбой. Прикольные поздравления несомненно заставят их улыбнуться и оценить приятный знак внимания.
23 года - Берилловая
Открытки с берилловой свадьбой это обязательный атрибут всех поздравлений онлайн. Двадцать третья годовщина свадьбы означает крепость и чистоту семейных отношений, прочность и изящность, также как и ее символ - берилл. Такие большие даты не принято отмечать широким застольем, однако нельзя не отметить важность события для самих супругов. Подарки принято выбирать парные, или же предметы общего домашнего пользования. Но если вы оказались далеко, и не можете поздравить любимых супругов лично, отправляйте им красивую анимационную картинку с берилловой свадьбой, скачивайте прямо сейчас.
24 года - Атласная
Красивые открытки с атласной свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. Двадцать четыре года совместной жизни олицетворяют с таким материалом как атлас. Легкая и блестящая как атласная лента, семейная жизнь уже не обременена тяготами и ссорами, напротив она полнится мудростью, а приоритетом становятся любимые внуки. Поскольку следующая дата юбилейная, атласную годовщину не принято праздновать широко, а в качестве подарков выбирают символические сувениры, и изделия из атласной ткани.
25 лет - Серебряная
Открытки с серебряной свадьбой это поздравления для действительно прочной и дружной семьи. Двадцать пятая годовщина супружеской жизни - это пожалуй, самая большая и популярная среди всех памятных дат в нашей стране. Серебряная свадьба празднуется с большим размахом, а подарки дарят преимущественно в виде серебряных украшений или изделий для дома. Двадцать пять лет это большой юбилей, важность которого переоценить невозможно. Именно чистота и благородство серебра символизируют настоящее и будущее семьи. Довольно часто на празднике повторяется обряд обмена кольцами, а также множество других традиций. Порадуйте юбиляров оригинальными картинками с серебряной свадьбой, скачивайте и отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.
26 лет - Нефритовая
Красивые открытки с нефритовой свадьбой станут приятным знаком внимания и поднимут настроение счастливых супругов. Двадцать шестая годовщина свадьбы олицетворяется с нефритом. Это очень прочный материал, и именно прочность характеризует отношения супругов лучше всего после стольких лет прожитых вместе. Нефритовая свадьба не празднуется широко, однако к этой годовщине довольно часто семейный круг уже не очень узкий. Дети и внуки за общим столом это главный и самый приятный подарок в такой важный день. А мы предлагаем вам удивить и позабавить любимых друзей и близких прикольными картинками с нефритовой свадьбой онлайн, отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.
27 лет - Красного дерева
Красивые открытки со свадьбой красного дерева несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. «Свадьба красного дерева» означает годовщину совместной семейной жизни, где супруги прожили 27 лет вместе. Благодаря своим могучим корням, силе и необыкновенной красоте красное дерево удостоилось быть главным символом такого события. Оно символизирует мудрость, выносливость, роскошь и изысканность. Самым приятным подарком и теплым знаком внимания станет красивая картинка, скачивайте и отправляйте прямо сейчас!
28 лет - Никелевая
Красивые открытки с никелевой свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность знаменательного дня. Впервые никелевая свадьба празднуется на двенадцатую годовщину, однако двадцать восьмая годовщина значит намного больше. Уже взрослые дети и внуки становятся долгожданными гостями на семейном празднике. Традиционно на годовщину супруге принято дарить орхидеи, но чаще всего и другие (металлические) презенты достаются супруге. Однако самым важным подарком является любовь и верность супругов. Порадуйте и вы любимых друзей прикольной картинкой с никелевой свадьбой, их улыбки не заставят себя долго ждать. Скачивайте и отправляйте прямо сейчас!
29 лет - Бархатная
Красочные открытки с бархатной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. После двадцати девяти лет совместной жизни главными отличительными чертами семьи становятся мягкость чувств и максимальный уровень понимания. Именно поэтому последняя годовщина свадьбы третьего десятка называется бархатной. Бархат это нежная и деликатная ткань, отделка которой считается довольно дорогим удовольствием. Традиционно эта годовщина не празднуется широко, в связи с предстоящим юбилеем. Но если вы хотите оригинально поздравить супругов их профессиональным праздником, отправьте им прикольную анимационную картинку с бархатной свадьбой. Позитивный заряд бодрости и улыбки получателей не заставят себя долго ждать.
30 лет - Жемчужная
Открытки с жемчужной свадьбой это непременный атрибут всех поздравлений с годовщиной. Для появления настоящей жемчужины в раковине требуются десятки лет, а для семейной жемчужины ровно тридцать лет. Эта юбилейная годовщина олицетворяет совершенство и природную красоту, идеальное сочетание супругов и созданной ими семьи. Ожерелье из тридцати жемчужин считается традиционным подарком, однако, другие украшения также будут кстати. Поскольку юбилей очень значимый, как правило празднуют годовщину в ресторане или за большим семейным столом. Мы подготовили для юбиляров каталог красивых анимационных картинок с жемчужной свадьбой, чтобы вы могли их радовать несмотря на преграды и расстояния. Отправляйте прямо сейчас в социальные сети или по электронной почте, это бесплатно.
31 год - Смуглая
Прикольные открытки с смуглой свадьбой несомненно порадуют супругов, отправляйте прямо сейчас. Довольно часто тридцать первую годовщину свадьбы называют еще и солнечной. Но оба значения символизируют тепло и яркость семейной жизни, которое возможно лишь после стольких лет успешного брака. После большого юбилея, данная годовщина не отмечается широко, и довольно часто супруги ограничиваются небольшими подарками и семейным застольем. Отличным подарком станет совместное путешествие супругов к золотистым пляжам и теплому морю. Но самым обязательным подарком и теплым знаком внимания станет солнечная картинка с солнечной свадьбой, скачивайте бесплатно!
32 года - Медная
Открытки с медной свадьбой несомненно порадуют супругов, отправляйте прямо сейчас. 32 года совместной жизни – срок внушительный. Это 32 года терпения и компромиссов, радостей и горестей, познания и притирок, которые в итоге привели к мудрости и глубокому понимаю друг друга. Медь – вещество пластичное, прямо как отношения пары на 32 году совместной жизни. Порадуйте счастливых супругов в этот день радостными картинками с медной свадьбой. Скачивайте и отправляйте бесплатно.
33 года - Каменная
Прикольные открытки с каменной свадьбой станут приятным знаком внимания и порадуют получателей. Некоторые говорят, что праздновать каждую годовщину свадьбы это моветон или даже глупость. Однако они не пробовали пройти путь длинною в тридцать три года супружеской жизни. Крепкая как камень, семейная жизнь за многие годы сплотила супругов в единое целое, нерушимый союз. Особенных традиций празднования этой годовщины нет, но порадовать юбиляров приятным визитом и теплыми пожеланиями будет совсем не лишним. А если вы не можете лично выразить поздравления, смело отправляйте анимационную картинки с каменной свадьбой. Это прикольный сюрприз онлайн, оригинальный подход и хорошее настроение.
34 года - Янтарная
Красочные открытки с янтарной свадьбой - это приятное поздравление онлайн для ваших близких и друзей. Янтарь это всего лишь смола, которая только спустя много лет становится действительно ценным минералом. Подобно янтарю тридцать четвертая годовщина свадьбы олицетворяет супругов с ярким и крепким союзом любви и времени. Больших торжеств на эту годовщину устраивать не принято, не юбилей, однако в качестве подарков янтарные изделия, конечно же, занимают первое место. Порадуйте любимых супругов оригинальной картинкой с годовщиной свадьбы, их улыбки не заставят себя долго ждать.
35 лет - Коралловая
Открытки с коралловой свадьбой это несомненной атрибут всех поздравлений онлайн. Тридцать пятая годовщина свадьбы окрашена сразу в два названия - коралловая и полотняная. Несмотря на то, что на первый взгляд они очень разные, значение у них одно. За столь долгий срок супружеской жизни, пара стала живым и ярким кораллом в море жизни, или красивым и крепким полотном сотканным из сотен прожитых дней. Юбилейную годовщину, как правило, отмечают широким семейным кругом в торжественной атмосфере. Украшения морской тематики, приятные слова и конечно оригинальные поздравления онлайн, такие как наши картинки с коралловой свадьбой обязательно порадуют юбиляров. Скачивайте и отправляйте прямо сейчас!
36 лет - Агатовая
Прикольные открытки с агатовой свадьбой несомненно порадуют супругов, отправляйте прямо сейчас. Поздравьте супругов, прошедших путь длиной в 36 лет, с агатовой свадьбой (или свадьбой костяного фарфора). Это «имя» она получила недавно, а до этого являлась безымянной. Агат – символ богатства и процветания. На нем есть причудливые узоры «судьбы». Они ассоциируются с разными событиями, которые порой случаются и в отношениях. Однако на то они и узоры, что делают отношения краше и крепче. Порадуйте счастливых супругов в этот день радостными картинками с агатовой свадьбой. Скачивайте и отправляйте бесплатно.
37 лет - Муслиновая
Оригинальные открытки с муслиновой свадьбой - это приятное поздравление онлайн для ваших близких и друзей. Тридцать седьмая годовщина олицетворяется с тонкой и элегантной тканью муслином. Производят муслин с древних времен на ближнем востоке, где действительно знают толк в традициях. Именно это лежит в основе - превосходное взаимопонимание и мудрость семейной пары. Эта годовщина не юбилейная, поэтому широко её в нашей стране не отмечают. Но праздничная анимационная картинка с муслиновой свадьбой несомненно позабавит получателей, скачивайте и отправляйте бесплатно.
38 лет - Ртутная
Открытки с ртутной свадьбой это обязательный атрибут всех поздравлений онлайн. Именно за уникальные свойства ртути с ней олицетворяют тридцать восьмую годовщину супружеской жизни. Крепкая связь между супругами - ртуть это металл, но легкая и бесконфликтная - металл жидкий. Широко не юбилейные годовщины не отмечаются, однако этот совместный путь достоин всяческого уважения. Выбирайте и прямо сейчас отправляйте красивую анимационную картинку с ртутной свадьбой, и улыбки получателей не заставят себя долго ждать.
39 лет - Креповая
Красочные открытки с креповой свадьбой станут приятным знаком внимания и поднимут настроение на весь день. Предъюбилейная тридцать девятая годовщина свадьбы ассоциируется с крепом - материал, который связывает или скрепляет другие ткани, одновременно украшая их. И действительно, эта годовщина напоминает нам о мудрости и опыте супругов, они являются корнями и связующим звеном поколений семьи. Порадуйте их приятной анимационной картинкой в этот праздничный день. Искренние знаки внимания и заботы - самые ценные подарки во все времена.
40 лет - Рубиновая
Открытки с рубиновой свадьбой придутся по душе счастливым юбилярам, и наполнят праздничный день позитивом. Рубин один из самых известных, красивых и редких драгоценных камней. Возможно именно поэтому он стал символом столь долгих лет супружеской жизни. Большая юбилейная годовщина не просто заслуживает уважения, но и большого праздника. Ресторан, банкетный зал или широкое семейное застолье, рубиновая свадьба одна из самых почитаемых в нашей стране. Мы искренне поздравляем этих великих людей, любовь и верность которых прошла сквозь десятки лет, желаем здоровья и долгих лет жизни. Порадуйте юбиляров красочными картинками с рубиновой свадьбой, скачивайте бесплатно.
41 год - Земляная
Красивые открытки с земляной свадьбой приятно напомнят о важности годовщины, отправляйте прямо сейчас. За годы, прожитые вместе, отношения супругов стали прочными, нерушимыми как земля. Прожив рука об руку больше сорока лет, вырастив детей и воспитав внуков, муж и жена становятся единым целым. Земля – символ стабильности, надежности и изобилия. Наши анимационные картинки несомненно придутся к месту, и порадуют получателей, поэтому смело скачивайте и отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.
42 года - Перламутровая
Прикольные открытки с перламутровой свадьбой - это искреннее поздравление онлайн для ваших близких и друзей. Главной особенность перламутра является не его красота и химические свойства, а огромное количество поверий и приписываемых свойств. Оберегает, лечит, притягивает, все это и многое другое несомненно есть и между супругами, проживающими вместе более сорока двух лет. Их связь прочна, а семья полнится уже не только детьми, но и внуками. И несмотря на все эти приятные качество, им будет особенно приятно получить красочную открытку с годовщиной свадьбы. Ведь даже если вы далеко, просто скачайте и отправляйте бесплатно в социальных сетях или по электронной почте.
43 года - Фланелевая
Открытки с фланелевой свадьбой это самый красочный и позитивный атрибут всех онлайн поздравлений. Олицетворение сорок третьей годовщины семейной жизни это фланель - материал который хорошо сохраняет тепло. Нет сомнений в том, что после стольких лет совместной жизни тепло и взаимоуважение это главные доказательства любви супругов. Больших традиций празднования этой годовщины в нашей стране нет, но порадовать любимых супругов красивой анимационной картинкой с годовщиной свадьбы будет очень уместно. Скачивайте и отправляйте бесплатно!
44 года - Топазовая
Открытки с топазовой свадьбой это поздравления для действительно яркой и дружной семьи. Это вторая годовщина символом которой является топаз, однако она не менее, а скорее даже более важная. Ведь между 16 и 44 годами целая жизнь, и поэтому дети и внуки становятся главными гостями на этом замечательном празднике. Не большие подарки, а искренние знаки внимания и заботы становятся главными подарками виновникам торжества. Наши анимационные картинки несомненно придутся к месту, и порадуют получателей, поэтому смело скачивайте и отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.
45 лет - Сапфировая
Поздравительные открытки с сапфировой свадьбой станут неожиданным сюрпризом онлайн и поднимут настроение на весь день. Красивые и крепкий драгоценный камень, как и союз двух любящих супругов удивляют и восхищают. Невозможно переоценить важность юбилейной годовщины, после сорока пяти лет семейной жизни мудрость и взаимопонимание супругов достигают невиданных высот. Которыми они традиционно делятся и принимают поздравления за большим семейный столом. И конечно украшения с сапфиром подразумеваются в качестве подарков, однако теплые слова любви и искреннее внимание ценятся юбилярами куда больше. Анимационные картинки с сапфировой свадьбой достигнут получателей в социальных сетях или по электронной почте, они бесплатны, так что смело отправляйте.
46 лет - Лавандовая
Открытки с лавандовой свадьбой - сорок шестой годовщиной семейной жизни, отправляйте прямо сейчас. Именно с лавандой ассоциируют данную годовщину, так как после стольких лет любовь супругов все также цветет и благоухает. Ужин за семейным столом это пожалуй традиционное празднование годовщины. Сиреневые и голубые оттенки доминируют в этот день, а ваза с веточками лаванды - непременный атрибут праздника. В качестве подарков лучше всего подходят одежда и постельное белье вышеупомянутых оттенков. А мы предлагаем вам порадовать супругов прикольной анимационной картинкой. Оригинальный знак внимания порадует получателей, скачивайте бесплатно.
47 лет - Кашемировая
Красивые открытки с кашемировой свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. Сорок седьмая годовщина свадьба олицетворяется с нежным и теплым материалом - кашемиром. Ведь только такими могут быть отношения супругов, которые прошли большую часть жизни рука об руку. Дети, внуки и возможно уже правнуки соберутся за большим семейным столом, и нет лучшего подарка для виновников торжества. А для самых активных и прогрессивных юбиляров, прекрасным подарком онлайн станет анимационная картинки с кашемировой свадьбой и искренними пожеланиями. Отправляйте прямо сейчас!
48 лет - Аметистовая
Открытки с аметистовой свадьбой несомненно порадуют супругов, отправляйте прямо сейчас. Символом столько долгих лет супружеской жизни не зря выбрали именно аметист. Этот полудрагоценный камень особенно ценится коллекционерами. А что есть семейная жизнь если не коллекция тысяч моментов? Подобно аметисту супруги сияют или берут друг на друга ответственность, в зависимости от ситуации. Большой опыт отношений и искренние чувства супругов это большой праздник, который отмечают в семейном кругу. Прикольные анимационные картинки с аметистовой свадьбой это приятное поздравление, которое порадует каждого получателя.
49 лет - Кедровая
Красивые открытки с кедровой свадьбой приятно напомнят о важности годовщины, отправляйте прямо сейчас. Символом сорок девятой годовщины супружеской жизни принято считать кедр - дерево долгожитель. С кедром не связано захватывающих легенд или историй, напротив, это олицетворение чистоты, спокойствия и благородства. Впереди большой юбилей, но переоценить важность кедровой годовщины просто невозможно. Самым главным подарком для взрослой семьи будет ваше внимание и забота. Любимые дети, внуки и теплые слова традиционны, но очень важны для виновников торжества. А если вы не можете лично их поздравить, отправляйте красочную анимационную картинку с кедровой годовщиной, это бесплатно.
50 лет - Золотая
Оригинальные открытки с золотой свадьбой несомненно порадуют юбиляров, скачивайте прямо сейчас. Пятидесятилетний юбилей супружеской жизни это пожалуй самая почитаемая в нашей стране дата. Пройдя через горе и радости, они сумели удержать свою любовь и это достойно великого уважения. Как правило к пятому десятку у супругов повзрослели не только дети, но и внуки, а поэтому юбилей принято праздновать широким семейным кругом. В этот день поздравления, приятные речи и золотые воспоминания будут литься рекой. Существует множество традиций празднования этого юбилея, но самым главным подарком является внимание. Прогрессивные виновники торжества несомненно обрадуются прикольной картинке с золотой свадьбой, отправляйте бесплатно!
55 лет - Изумрудная
Красивые открытки с изумрудной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. Пятьдесят пятую годовщину олицетворяют с изумрудом, невероятно красивым и редким камнем, как и супружеская пара прожившая столько лет вместе. Большую часть жизни супруги прошли вместе, поэтому часто подарками на большие годовщины становятся предметы из прошлого, связанные с теплыми воспоминаниями. Они часто добавляют в копилку семейных реликвий. А наиболее оригинальным подарком станет анимационная картинка с изумрудной свадьбой, которая поможет поздравить юбиляров несмотря на расстояния.
60 лет - Бриллиантовая
Красочные поздравительные открытки с бриллиантовой свадьбой это приятный знак внимания, скачивайте бесплатно. Большие годовщины свадеб принято сравнивать с драгоценными камнями, но что может быть крепче бриллианта? Как бриллиант способен резать стекло, бурить каменную породу и одновременно радовать своей красотой, так любовь и верность супругов шагающих в седьмой десяток семейной жизни поражает и восхищает. Главными подарками юбилярам конечно станут присутствие детей и внуков за большим семейным столом. А прикольные анимационные картинки с бриллиантовой свадьбой станут легким дополнением, которое украсит это торжество.
65 лет - Железная
Символические открытки с железной свадьбой - приятное поздравление для любящих супругов и друзей. Шестьдесят пятая годовщину супружеской жизни, как и многие большие юбилеи, ассоциируется с прочностью, а именно железом. Семьи с таким большим стажем по праву вызывает уважение у всех близких и знакомых. Проделав непростой путь, они доказали свою любовь и верность друг другу, а самым большим подарком для юбиляров будет внимание близких и детей. Как ни странно, в большой семейный юбилей именно ощущение семьи остается самой главное и важной традицией. Но если вас разделяют расстояния, приятная анимационная картинка онлайн поможет донести ваши поздравления через социальные сети. Скачивайте и отправляйте, это бесплатно!
70 лет - Благодатная
Замечательные открытки с благодатной свадьбой обязательно порадуют юбиляров, отправляйте бесплатно. Супружеских пар, которые праздную семидесятилетнюю годовщину свадьбы совсем не много, и от этого она еще важнее. Для многих это целая жизнь, но их жизни неотделима друг от друга. Это без преувеличений особенные люди, которые своей любовью и терпением прошли через все преграды. Несомненно лучшим подарком для супругов будет ваше внимание и забота. Порадуйте их своим присутствием и теплыми словами, а также красивыми поздравительными картинками с благодатной свадьбой, скачивайте прямо сейчас.
75 лет - Коронная
Оригинальные открытки с коронной свадьбой на семьдесят пятую годовщину обязательно порадуют супругов. Олицетворение с короной говорит и божьем знаке, ведь только действительно исключительные пары сохраняют верность и любовь другу другу спустя столько лет. Громкие застолья и множество гостей не совсем уместны, юбиляры будут намного счастливее провести этот праздник в кругу своей родной, уже наверняка большой семьи. Лучшие воспоминания и напутствия младшим поколениям традиционны для таких торжеств. Удивите и восхитите любимых юбиляров приятным знаком внимания, отправляйте красивую анимационную картинку с коронной свадьбой в социальные сети и по почте.
80 лет - Дубовая
Музыкальные открытки с дубовой свадьбой это приятное дополнение к большому и важному торжеству. Дубовая годовщина является прямым доказательством того, что любовь это вечное чувство. Полюбить один раз и навсегда действительно можно, и благодаря юбилярам восьмидесятой годовщины мы это понимаем и восхищаемся одновременно. Дружное семейное застолье с приятными воспоминаниями и искренними словами поздравления станет лучшим подарком для супругов. Но традиционно также принято дарить деревянные изделия для дома, от кухонной утвари до мебели. Коллектив ОткрыткиОк бесконечно поздравляет юбиляров и всех кто близок к таким великим людям. Скачивайте и отправляйте картинки с дубовой свадьбой, это бесплатно.
90 лет - Гранитная
Открытки с гранитной свадьбой это оригинальное поздравление онлайн с памятной семейной датой. Девяностолетие супружеской жизни олицетворяют с гранитом, одним из самых прочных камней созданных природой. Ведь супруги прожившие столько лет вместе, стали единой и крепкой, но также невероятно красивой семьей. Дети и внуки в гранитной годовщине уже повзрослели, и поэтому именно они являются главными организаторами и долгожданными гостями на этом празднике любви и жизни. Однако, такой простой и оригинальный знак внимания как анимационная картинка с гранитной свадьбой несомненно порадует юбиляров. Отправляйте бесплатно в соц. сети или по электронной почте.
100 лет - Красная
Открытки с красной свадьбой для самых верных и любящих супругов, скачивайте и отправляйте. Лишь единицы могут похвастаться вековой годовщиной свадьбы. Красная свадьба называется так от слов “красивая” и “прекрасная”, и цвет здесь не причем. Красота и совершенство любви, праздник верности и доказательство искренности. Множество эпитетов, восхищений и поздравлений должно и будет звучать на столетнем юбилее супружеской жизни. Пропускать такое событие ни в коем случае нельзя, и даже не смотря на расстояния, вы можете поздравить юбиляров красивой анимационной картинкой с красной свадьбой, это бесплатно.
Месяц
Прикольные открытки с месяцем свадьбы - скачивайте и отправляйте через социальные сети. Это пожалуй самый сладкий, приятный и легкий месяц в жизни супругов. Такую дату нельзя назвать годовщиной, но зеленая свадьба это первая семейная традиция, важная отметка с которой начинается долгий путь. Традиции отмечать подобные даты становятся все более крепкими в нашей стране. Порадуйте супругов неожиданным визитом, прикольным подарком или оригинальной картинкой с месяцем свадьбы. Они несомненно будут рады вашему вниманию!
Мужу
Музыкальные открытки с годовщиной свадьбы мужу - это прикольный и оригинальный подарок онлайн. Довольно часто мужчины не зацикливаются на различного рода датах и годовщинах, но это не значит что они не любят получать подарки и поздравления. Смешные открытки с годовщиной развеселят супруга, и настроят на позитивный день. Годовщина свадьбы это всегда значимая отметка в жизни и теплые воспоминания. Не стоит недооценивать важность маленьких и приятных знаков внимания. Простая и веселая анимационная картинка с годовщиной свадьбы для мужа может стать отличными напоминанием или поздравлением, и может быть превратиться в большое торжество? Скачивайте и отправляйте бесплатно!
Жене
Красивые открытки с годовщиной свадьбы жене станут приятными знаком внимания онлайн. Прикольная открытка порадует и развеселит вашу супругу, напомнит приятные воспоминания. Как правило, прекрасная половина семьи более серьезно относится к годовщинами и традициями. И совсем не важно насколько большая годовщина свадьбы, важнее всего ваше внимание. Приятные подарки и романтические сюрпризы несомненно являются традиционными для таких дат. Но если вы далеко и не можете поздравить любимую супругу лично, трогательная анимационная картинка с поздравлениями на годовщину свадьбы обязательно порадует ее. Не медлите, отправляйте прямо сейчас!
Родителям
Поздравления открытки с годовщиной свадьбы родителям это оригинальный подарок онлайн. Годовщина супружеской жизни это не просто праздник, а значимая отметка в жизни ваших родителей. Именно в этот день некоторое время назад они решили идти по жизни только вместе. И конечно именно дети это самая важная часть жизни родителей. Ваше присутствие, теплые слова и поздравления станут самым главным подарком. А наши прикольные музыкальные картинки с годовщиной свадьбы для родителей будут позитивным дополнением к этой важной дате. Смело отправляйте в социальные сети и по почте.
Друзьям
Оригинальные открытки с годовщиной свадьбы друзьям это прикольное напоминание и позитивный знак внимания. Мы с самого детства нуждаемся в друзьях, а после вместе празднуем свадьбы. И конечно это дружеский долг помнить и поздравлять любимых друзей с годовщиной свадьбы. Близкие по характеру и мышлению, часто друзья это очень значимые для нас люди. Искренние слова поздравлений и светлые пожелания намного важнее всяческих подарков. Не медлите и отправляйте красивые анимационные картинки юбилярам, друзьям, у кого сегодня годовщина свадьбы. Радостные улыбки и слова благодарности не заставят себя ждать.

Открытки с годовщиной свадьбы станут легким и приятным поздравления с одной из самых важных дат. В жизни каждой пары и семьи есть особые даты, важность которых переоценить невозможно. Будь то первая, десятая или пятидесятая годовщина свадьбы - картинки с пожеланиями о чистого сердца несомненно порадуют юбиляров. Решение о создании семьи и день свадьбы являются самыми многозначительными, и поэтому поздравления с этой датой особенно теплы и ценны. В нашем каталоге вы найдете музыкальные открытки к первой или даже юбилейной годовщине. Яркие ассоциации, анимационные картинки со стихами и многие другие красивые решения для вас и ваших близких. Каждую современную свадьбу стараются сделать особенной. Мы пониманием это, и создаем максимально разнообразные и красочные открытки, а значит для каждого найдется именно его уникальное поздравление. Если вы находитесь далеко, у вас нет возможности лично поздравить юбиляров, или вы просто хотите оказать приятный знак внимания, наши открытки лучший способ донести ваши теплые чувства до получателя. Отправляйте в 1 клик, и абсолютно бесплатно!

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