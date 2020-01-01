Красивые открытки с нефритовой свадьбой станут приятным знаком внимания и поднимут настроение счастливых супругов. Двадцать шестая годовщина свадьбы олицетворяется с нефритом. Это очень прочный материал, и именно прочность характеризует отношения супругов лучше всего после стольких лет прожитых вместе. Нефритовая свадьба не празднуется широко, однако к этой годовщине довольно часто семейный круг уже не очень узкий. Дети и внуки за общим столом это главный и самый приятный подарок в такой важный день. А мы предлагаем вам удивить и позабавить любимых друзей и близких прикольными картинками с нефритовой свадьбой онлайн, отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.