Опять зима, зима вернулась. Холодная и закрытая, но такая белая и праздничная. Открытки зимой приобретают особый шарм и огромную важность. С древних времен зима – это истинно русское время года, и никакие бури и снега не остудят широкую и горячую русскую душу. Мы часто говорим, что не ждем зиму, ведь это суровая пора, но большинство праздников, традиций и культурных достояний берут своё начало именно зимой. • Первый день зимы • Рождество • Новый год (а также Старый Новый год) • День Влюбленных (14 февраля) • Татьянин день (день студента) Красивые зимние открытки люди дарят не только на эти праздники, но и вовсе без повода. Сделать близкому человеку приятно, оказать знак внимания и заботы – это так просто и так много для каждого из нас! Онлайн-каталог нашего сайта предлагает сотни открыток про зиму и зимнее настроение, когда чашка горячего чая становится дороже и приятнее любого летнего деликатеса. Запах мандарин, оливье на всех столах страны и такой любимый, долгожданный снег. Это наше время года, так давайте праздновать и делиться зимой с друзьями.