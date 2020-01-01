ЗАКРЫТЬ
Открытки с юбилеем
10 лет
В нашей подборке открыток с юбилеем поздравления с 10 летием занимают особое место. Ведь это возраст, в котором мальчики и девочки становятся самостоятельными, и даже мечтают стать взрослыми. Десятый день рождения - это первый юбилей, важная точка отсчета для каждого. В 10 лет дети уже осознают важность и оригинальность поздравлений, отлично пользуются современными гаджетами и компьютерами. Отправьте имениннику анимационную открытку с юбилеем, она несет с собой море радости и позитивных эмоций. Если вы бабушка или дедушка, папа или мама, сестра или брат маленького юбиляра, порадуйте его нестандартной музыкальной картинкой, подарите радость и счастье, ведь это так важно!
15 лет
Лучшая в РУнете подборка поздравительных открыток с 15-летием девочке и мальчику. Подростковый возраст один из самых сложных этапов становления личности, поэтому каждое мудрое слово поздравления значит очень много. Некоторые в пятнадцать лет ощущают себя еще веселыми детьми, и такие ребята будут особенно рады прикольным открыткам с шуточными поздравлениями. Девочек с юбилеем нужно поздравлять красиво, поэтому наши дизайнеры создать эксклюзивные анимационные картинки, которые несомненно вызовут восторг именниницы. В XXI веке социальные сети стали неотъемлемой частью жизни каждого, и любую из наших открыток вы можете отправить в Одноклассники или Вконтакте совешренно бесплатно. Удивляйте приятно своих детей и внуков, дарите им радостные эмоции и позитив в этот торжественный день вместе с OtkritkiOk.ru.
18 лет
В данном разделе мы собрали лучшие поздравительные открытки с 18-летием. Когда подростковый возраст заканчивается, и начинается взрослая жизнь, к дню рождения мы начинаем относится иначе. Однако, получать приятные поздравления и пожелания от любящих и родных людей приятно всегда! Порадуйте именинника прикольной анимационной открыткой, зарядите позитивом и счастьем его день. Вступая во взрослую жизнь девушки и парни более серьезными и ответственными. И радостная, позитивная картинка с днем рождения 18 лет станет приятным знаком внимания, в эту знаменательную дату. Красивые музыкальные открытки это не просто удобный и легкий способ поздравить юбиляра онлайн, это возможность поделиться теплом и радостью, теплыми словами и напутствиями. Отправляйте бесплатно!
20 лет
В данном разделе мы собрали для вас самые красивые и прикольные анимационные картинки с днем рождения в двадцать лет. Подарите улыбку и яркие эмоции на весь день, отправляйте открытки через социальные сети, это бесплатно! Ко второму юбилею парни и девушки подходят уже цельными личностями, и каждый именинник заслуживает индивидуального подхода. Подбирать поздравительные открытки с 20-летием парню нужно учитывая предпочтения и характер юбиляра. Девушку с юбилеем двадцать лет мы рекомендуем поздравлять красивыми музыкальными открытками со стихами, и даже если вы далеко, такой теплый знак внимания оставит самые приятные впечатления для именинницы. Уделите любимой дочке, сестре или девушке всего пару минут и её радостная улыбка не заставит себя ждать.
25 лет
Открытки с 25 летием девушке и мужчине рекомендуется подбирать учитывая их черты характера и индивидуальности. Мы поможем вам с подбором и поэтому на этой странице подобрали самые красивые и прикольные открытки. Поздравить онлайн с двадцать пятым днем рождения парня или девушку можно и даже нужно. Ведь двадцать первом веке каждый имеет аккаунты в социальных сетях, а наши открытки отправлять легко и бесплатно! Если именинник проводит этот знаменательный день в работе, то прикольная анимационная картинка несомненно порадует его, и зарядит энергией на весь день. Дарите тепло и внимание, которое так ценно в наши дни. Отправляйте открытки, ведь это так просто :)
30 лет
С 30-летним юбилеем принято поздравлять серьезно, упоминать важные этапы жизни, и кризис среднего возраста. Но только не для нас! Мы пределагаем вам красивые анимационные открытки с днем рождения тридцать лет, которые наполнят этот день радостью и счастьем. Безусловно, к тридцати годам мы получаем некий опыт, девушки и мужчины становятся родителями, и именно поэтому им требуется еще больше тепла и внимания. Порадуйте ваших друзей, сына или дочь, мужа или жену яркой праздничной картинкой. Отправьте открытку с юбилеем 30 лет по электронной почте или в социальной сети, это совершенно бесплатно! Однако, такой светлый и добрый знак внимания, вызовет неподдельную улыбку и счастье, наполнит день искренней радостью. Даже если вы далеко, вы можете поздравить любимых вам людей, вместе с OtkritkiOk.ru.
35 лет
35 летний юбилей возможно, лучший юбилей в жизни. Расцвет сил, девушки уже успевают стать мамами, а мужчины отцами. В такой значимый день особенно приятно получать поздравления от близких и родных. Красивые музыкальные открытки с тридцатилетием - это приятный знак внимания, они несут радость и тепло ваших чувств. Отправляйте в мессенджеры или в социальные сети, яркая искренняя улыбка получателя и позитивное настроение на весь день, разве может быть подарок лучше? Открытки женщине, сестре, мужчине, брату и сыну - мы создали для вас крупнейший каталог поздравительных картинок с днем рождения 35 лет. Спешите порадовать именинника, это бесплатно.
40 лет
С 40-летним юбилеем в нашей стране связано много традиций и стереотипов. Кто-то предпочитает подводить итоги и достижения первой половины жизни, а кто-то и вовсе не празднует эту дату. Открытка на день рождения сорок лет это ваш привет и знак внимания, доброе поздравление, которое в будущем станет традицией. В нашем каталоге собраны прикольные картинки для мужчин и красивые открытки для женщин, ведь улыбки и радостные лица близких нам людей, это все что нам нужно. Поднимите настроение именинника, заставьте краснеть и смеяться, с юбилеем 40 лет жизнь только начинается! Отправляйте открытки с днем рождения бесплатно в социальные сети и по электронной почте, ведь это так просто и удобно.
45 лет
Картинки с юбилеем 45 лет женщине или мужчине - в числе наиболее популярных в нашем каталоге. Красивая дата, хороший возраст чтобы жить полной жизнью и максимально ярко праздновать день рождения. Порадуйте и вы любимого именинника прикольной открыткой с сорок пятым днем рождения. Теплые слова и приятные пожелания вызовут улыбку и зарядят позитивной энергией. Отправляйте анимационные картинки через социальные сети, мессенджеры или по электронной почте, это удобно, легко и бесплатно! Удивите и восхитите любимую женщину или мужчину, мужа или подругу открыткой с 45 летием, и они несомненно будут на седьмом небе от счастья.
50 лет
Юбилей 50 лет - важная дата, когда солидный возраст придает красоты, а накопленный опыт играет только в плюс. Поздравительные открытки с днем рождения пятьдесят лет наполнены мудрыми цитатами и светлыми пожеланиями. Поздравьте любимую женщину или любимого мужчину прикольными анимационными картинками, они будут приятно удивлены. Ведь несмотря на пятьдесят, молодость души и яркость улыбки будут радовать близких еще долгие годы. Юбилейные открытки и поздравления 50 лет порадуют именинника и наполнят день приятным эмоциями. Ведь даже если вы далеко, просто отправьте открытку через одноклассники или вконтакте, и этот приятный знак внимания скажет больше самый дорогой подарок.
55 лет
Поздравительные открытки с 55-летием, собранные на нашем сайте, непременно порадуют родного и близкого вам именинника. Красивые анимационные картинки это идеальное дополнение к вашему поздравление по электронной почте или в социальной сети. В пятьдесят пятый день рождения женщине или мужчине принято желать здоровья, и мира в семье. У многих к этому возрасту уже появляются внуки, поэтому теплота и искренность поздравлений ценятся намного выше, чем их стоимость. А если вы находитесь далеко, музыкальная открытка с юбилеем будет лучшим знаком внимания и заботы, а также доказательством сердечности вашего поздравления. Отправляйте прямо сейчас подруге или сыну, ведь это так просто.
60 лет
Поздравительные открытки с 60-летием особенно важны и приятны, ведь этот юбилей считается самым главным в жизни. С шестидесятым днем рождения принято поздравлять самых близких и дорогих людей, а значит и подарок должен соответствовать дате. Красивые праздничные открытки нашего каталога - это лучший способ уделить внимание юбиляру, пожелать долгих и счастливых лет в современной и легкой форме. Отправляйте открытки с юбилеем 60 лет онлайн через одноклассники, вконтакте или по электронной почте. Мужчине или женщине, дедушке или бабушке будет приятно получить ваше теплое и искреннее поздравление. Ведь с возрастом все больше ценится не цена подарка, а чистота чувств и близость родных нам людей.
65 лет
Поздравительная открытка с 65-летием это приятный сюрприз, и значимый знак внимания, который так ценит взрослое поколение. Столь знаменательную дату и большой юбилей, конечно же, нужно проводить рядом с именинником. Но что делать вас разделяют большие расстояния? На помощь придут наши поздравительные открытки. Музыкальные и веселые картинки для женщин и мужчин, бабушек и дедушек добавляются в каталог регулярно, а значит вы обязательно подберете подходящую. Шестьдесят пятый день рождения принято праздновать в кругу семьи, родных и самых близких людей, и наши открытки помогут вам стать ближе, несмотря на расстояния. Отправляйте бесплатно в одноклассники, фейсбук или вконтакте, а также по электронной почте. Любимый именинник возможно не ожидает такого оригинального поздравления, отчего его радость будет еще сильней.
70 лет
Прикольная открытка с юбилеем 70 лет поднимет настроение и зарядит бодростью духа на весь праздничный день. Порой неожиданное и оттого более яркое, и запоминающееся поздравление онлайн не оставит равнодушным юбиляра. Ежедневно мы создаем десятки новых прикольных и праздничных открыток для вас и ваших близких, чтобы в знаменательный день, несмотря на расстояния ваши поздравления достигли получателя, и тронули до глубины души. Анимационная картинки с днем рождения семьдесят лет это теплый и важный знак внимания, которое так ценно для наших юбиляров. Приятные стихи и искренние пожелания здоровья несомненно порадуют именинника, и его радостная улыбка не заставит себя ждать.
75 лет
Солидный юбилей 75 лет принято праздновать в широком кругу родственников и друзей. Воспоминая о былых днях и достижениях, и реки поздравлений в адрес именинника. Но если по какой-либо причине вы не можете присутствовать на юбилее, отправьте поздравительную открытку с теплыми словами и пожеланиями, она несомненно порадует и даже осчастливит получателя. В день рождения семьдесят пять лет наши дедушки и бабушки, мамы и папы главным подарком считают внимание. Забота и приятные минуты совместного времяпровождения - главный подарок, который мы можем им преподнести. Наши художники ежедневного создают красивые поздравительные открытки, чтобы вы смогли передать тепло ваших чувств и искренность пожеланий онлайн. Отправляйте в социальные сети или по электронной почте, это бесплатно!
80 лет
В этой категории мы собрали для вас красивые поздравительные открытки с 80-летием для ваших родных и близких. Порадуйте любимых бабушку, дедушку, маму, папу, сестру, брата или коллегу с такой знаменательной датой. Радостная улыбка именинника не заставит себя ждать. В нашей стране восьмидесятый день рождения принято праздновать в кругу детей, внуков и друзей. Пожелания крепкого здоровья и теплые объятия долгожителя самая важная и приятная часть праздника. Но если у вас нет возможности поздравить юбиляра лично, отправьте музыкальную открытку с добрыми пожеланиями и воспоминаниями, ведь внимание в таком солидном возрасте ценится больше всего. С помощью нашего сайта вы можете послать открытку с юбилеем в одноклассники, вконтакте или по электронной почте. Это удобно и просто и бесплатно.
85 лет
Восемьдесят пятый день рождения это не просто юбилей, человек доживший до стольких лет, считается примером, а всего его слова воспринимаются как мудрость. Большой жизненный опыт, прошлые достижения или дружба длиною в жизнь, поздравления бывают на самые разные темы. В нашем каталоге собраны поздравительные открытки с 85-летием для бабушек и дедушек, мам и пап, братьев, сестер и коллег. Красочная анимационная открытка вызовет искреннюю улыбку и позитивные эмоции. Простой знак внимания, который с возрастом ценится дороже золота.
90 лет
Поздравлять с 90-летием великая честь, ведь люди дожившие до таких лет уникальны, в нашей стране их единицы. Юбиляру принято желать здоровья, благодарить и радовать добрыми новостями. Но самое главное для пожилых именинников это внимание, ведь вся семья в этот день собирается в единое. В разделе собраны открытки на день рождения девяносто лет с красивыми словами и искренними пожеланиями, мудрыми цитатами и просто теплыми словами. Порадуйте любимого юбиляра, важный знак внимания, пожалуй, все что нужно, чтобы этот день незабываемым.
95 лет
В этом разделе вашему вниманию предлагаются открытки с 95-летием для самых родных и близких. Яркая анимационная открытка порадует именинника, зарядит позитивным настроением на весь день. В девяносто пятый день рождения принято восхищаться долгожительством, желать здоровья и вспоминать былые достижения юбиляра. И действительно, ведь такой солидный возраст признак мудрости и крепкого характера. Просто подберите наиболее подходящую открытку и отправьте в социальные сети или по электронной почте, это бесплатно.
100 лет
Поздравительные открытки со 100-летием яркий и веселый подарок к вековому юбилею. Дожить до ста лет - великое достижение, таких людей в мире единицы, и поэтому каждая семья гордится таким юбиляром. Сотый день рождения символизирует не только прожитые годы, но также мудрость и крепость характера. И более всего в этом возрасте ценятся не дорогие подарки, а искреннее внимание. Благодаря нашим открыткам вы сможете порадовать дедушку, бабушку, маму или папу теплыми словами поддержки и пожеланиями здоровья, даже если вы далеко. Просто подберите понравившуюся картинку и отправьте по электронной почте или через социальные сети, бесплатно.
Женщине
Открытки с юбилеем женщине станут приятным сюрпризом онлайн и поднимут настроение именинницы. Красивые открытки с днем рождения для женщины не только подарок, а еще и знак внимания, которое они ценят больше всего. Каждый юбилей женщины это большая дата, выбирайте понравившуюся картинку и отправляйте бесплатно!