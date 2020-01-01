Поздравительные открытки с 60-летием особенно важны и приятны, ведь этот юбилей считается самым главным в жизни. С шестидесятым днем рождения принято поздравлять самых близких и дорогих людей, а значит и подарок должен соответствовать дате. Красивые праздничные открытки нашего каталога - это лучший способ уделить внимание юбиляру, пожелать долгих и счастливых лет в современной и легкой форме. Отправляйте открытки с юбилеем 60 лет онлайн через одноклассники, вконтакте или по электронной почте. Мужчине или женщине, дедушке или бабушке будет приятно получить ваше теплое и искреннее поздравление. Ведь с возрастом все больше ценится не цена подарка, а чистота чувств и близость родных нам людей.