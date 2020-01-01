Наконец-то наступило лето, ура! Порадуйте близких людей этим радостным фактом, отправьте красивую открытку про лето, и получатели расплывутся в улыбке от этой радостной вести. Долгие солнечные дни, зеленые деревья, теплое, как парное молоко море – лето в наших головах это всегда яркие краски, веселое настроение и самые лучшие дни в жизни. Уже запланировали поездку на море? – в нашем каталоге представлены десятки прикольных картинок про лето и море. Посылайте летние открытки друзьям, делитесь вашими планами и радостными известиями, это несомненно порадует их, а возможно станет отличным советом и идеей. Каждый из нас проводил хотя бы одно лето за работой, будь то в офисе или на любой другой работе. Но это не повод унывать, напротив отличный шанс послать открытку с юмором про лето. Коллеги посмеются, примут ваш позитивный посыл, и день пройдет как нельзя лучше. Яркие краски, пейзажи и отличное настроение – наши анимационные открытки несут позитив и капельку настоящего лета! Не стесняйтесь выбирать и делиться ими с друзьями, и тогда они обязательно ответят вам взаимностью.