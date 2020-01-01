Красочные открытки с кожаной свадьбой - это приятное поздравление онлайн для ваших близких и друзей. На третий год супружества муж с женой чувствуют друг друга как самих себя, то есть как свою кожу. Поэтому кожаная свадьба олицетворяет гибкость, и конечно максимальное единение семьи. В народе именно кожаная свадьба считается первой серьезной датой. По традиции принято дарить как можно больше кожаных вещей: сумок, одежды, предметов быта, а главное избавляться от хрупких и треснутых предметов. Мы собрали для вас коллекцию оригинальных картинок с кожаной свадьбой, смело скачивайте и отправляйте по почте и в социальные сети.