Красивые открытки с кедровой свадьбой приятно напомнят о важности годовщины, отправляйте прямо сейчас. Символом сорок девятой годовщины супружеской жизни принято считать кедр - дерево долгожитель. С кедром не связано захватывающих легенд или историй, напротив, это олицетворение чистоты, спокойствия и благородства. Впереди большой юбилей, но переоценить важность кедровой годовщины просто невозможно. Самым главным подарком для взрослой семьи будет ваше внимание и забота. Любимые дети, внуки и теплые слова традиционны, но очень важны для виновников торжества. А если вы не можете лично их поздравить, отправляйте красочную анимационную картинку с кедровой годовщиной, это бесплатно.