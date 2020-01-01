Красивые открытки с льняной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. В разных странах мира четвертый год совместной жизни ассоциируют именно с тканевыми материалами. В России льняная свадьба символ некой прочности и сплетения двух судеб. Супруги прожили вместе четыре года, к этому времени у многих уже появляются дети, а значит их жизни стали одним общим полотном. На четвертую годовщину принято дарить изделия из ткани для быта: скатерти, постель и конечно одежду. Порадуйте близких и родных вам супругов яркими картинками с льняной свадьбой, отправляйте бесплатно прямо сейчас!