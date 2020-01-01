Красочные открытки с бархатной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. После двадцати девяти лет совместной жизни главными отличительными чертами семьи становятся мягкость чувств и максимальный уровень понимания. Именно поэтому последняя годовщина свадьбы третьего десятка называется бархатной. Бархат это нежная и деликатная ткань, отделка которой считается довольно дорогим удовольствием. Традиционно эта годовщина не празднуется широко, в связи с предстоящим юбилеем. Но если вы хотите оригинально поздравить супругов их профессиональным праздником, отправьте им прикольную анимационную картинку с бархатной свадьбой. Позитивный заряд бодрости и улыбки получателей не заставят себя долго ждать.