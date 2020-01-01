Открытки с жемчужной свадьбой это непременный атрибут всех поздравлений с годовщиной. Для появления настоящей жемчужины в раковине требуются десятки лет, а для семейной жемчужины ровно тридцать лет. Эта юбилейная годовщина олицетворяет совершенство и природную красоту, идеальное сочетание супругов и созданной ими семьи. Ожерелье из тридцати жемчужин считается традиционным подарком, однако, другие украшения также будут кстати. Поскольку юбилей очень значимый, как правило празднуют годовщину в ресторане или за большим семейным столом. Мы подготовили для юбиляров каталог красивых анимационных картинок с жемчужной свадьбой, чтобы вы могли их радовать несмотря на преграды и расстояния. Отправляйте прямо сейчас в социальные сети или по электронной почте, это бесплатно.