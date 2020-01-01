Красивые открытки с фарфоровой свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. Второй юбилей - двадцатилетие супружеской жизни олицетворяют с фарфором. Изобрели фарфор в Китае, а посуда из настоящего материала считается очень прочной и дорогой. Семейные отношения мужа и жены, за двадцать лет становятся лишь красивее и крепче, поэтому в такой важный юбилей их одаривают новыми фарфоровыми сервизами. Никто не отменял и ювелирных украшений в качестве подарка, но именно смена старой посуды на новую изысканную является символом этого большого юбилея. Скачивайте и отправляйте прикольные картинки с фарфоровой свадьбой, они обязательно поднимут настроение юбиляров.