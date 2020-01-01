Открытки с рубиновой свадьбой придутся по душе счастливым юбилярам, и наполнят праздничный день позитивом. Рубин один из самых известных, красивых и редких драгоценных камней. Возможно именно поэтому он стал символом столь долгих лет супружеской жизни. Большая юбилейная годовщина не просто заслуживает уважения, но и большого праздника. Ресторан, банкетный зал или широкое семейное застолье, рубиновая свадьба одна из самых почитаемых в нашей стране. Мы искренне поздравляем этих великих людей, любовь и верность которых прошла сквозь десятки лет, желаем здоровья и долгих лет жизни. Порадуйте юбиляров красочными картинками с рубиновой свадьбой, скачивайте бесплатно.