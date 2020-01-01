Открытки с серебряной свадьбой это поздравления для действительно прочной и дружной семьи. Двадцать пятая годовщина супружеской жизни - это пожалуй, самая большая и популярная среди всех памятных дат в нашей стране. Серебряная свадьба празднуется с большим размахом, а подарки дарят преимущественно в виде серебряных украшений или изделий для дома. Двадцать пять лет это большой юбилей, важность которого переоценить невозможно. Именно чистота и благородство серебра символизируют настоящее и будущее семьи. Довольно часто на празднике повторяется обряд обмена кольцами, а также множество других традиций. Порадуйте юбиляров оригинальными картинками с серебряной свадьбой, скачивайте и отправляйте прямо сейчас, это бесплатно.