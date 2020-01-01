Драгоценная и прочная бронза олицетворяет двадцать вторую годовщину свадьбы. Открытки с бронзовой свадьбой это не просто напоминание, это дань уважения и восхищение красотой и крепостью семьи. Для окружающих важными могут казаться лишь большие круглые даты, однако не зря именно бронзу считают символом такой важной даты. Ведь супруги вместе уже половину жизни (а возможно и больше), и для них каждая дата является памятной, знаковой. Порадуйте их красочными анимационными картинками с бронзовой свадьбой. Прикольные поздравления несомненно заставят их улыбнуться и оценить приятный знак внимания.