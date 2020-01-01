Открытки с бирюзовой свадьбой - восемнадцатой годовщиной семейной жизни, отправляйте прямо сейчас. Порадуйте друзей и близких искренним знаком внимания, поздравляйте с совершеннолетием семейной жизни. Бирюза ни в коем случае не символизирует водную гладь, это драгоценный камень, олицетворяющий красоту и стойкость супружеской пары. По традиции подарком служат украшения из бирюзы или как-либо имитирующие её Наша подборка картинок с бирюзовой свадьбой поможет вам поздравить супругов онлайн, несмотря на расстояния. Скачивайте бесплатно!