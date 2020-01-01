Красивые открытки с изумрудной свадьбой станут самым приятным поздравлением онлайн. Пятьдесят пятую годовщину олицетворяют с изумрудом, невероятно красивым и редким камнем, как и супружеская пара прожившая столько лет вместе. Большую часть жизни супруги прошли вместе, поэтому часто подарками на большие годовщины становятся предметы из прошлого, связанные с теплыми воспоминаниями. Они часто добавляют в копилку семейных реликвий. А наиболее оригинальным подарком станет анимационная картинка с изумрудной свадьбой, которая поможет поздравить юбиляров несмотря на расстояния.