Открытки с жестяной свадьбой несомненно порадуют молодых супругов, отправляйте прямо сейчас. Жестяная или маковая свадьба не считается большой датой в традиционном смысле, однако это еще один важный этап для семейной жизни. Традиционно на восьмую годовщину свадьбы дарили изделия из жести: украшения и приборы. Множество исторических обрядов с ведрами и посудой из жести уже не актуальны, а вот собраться за одним большим столом с чаем и маковым пирогом (тортом) - это очень вкусная затея. Красивые картинки на жестяную свадьбу как приятное поздравление онлайн. Ведь даже если вы далеко, внимание и забота это главный подарок в праздничный день.