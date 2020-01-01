Оригинальные открытки с фаянсовой свадьбой приятно удивят и ярко подчеркнут важность праздничного дня. Девятилетие супружеской жизни не принято праздновать широко, так как впереди более важная, юбилейная годовщина. Возможно, именно этот психологический момент традиционно олицетворяет хрупкость фаянса. С другой стороны фаянсовая и фарфоровая посуда это повседневные атрибуты бытовой жизни, что как нельзя лучше подтверждает крепость и красоту отношений. Мы же рекомендуем не зацикливаться только на традиция, а просто радовать близких и любимых друзей супругов радостными картинками с фаянсовой свадьбой. Скачивайте и отправляйте бесплатно.