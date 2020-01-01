Открытки с ртутной свадьбой это обязательный атрибут всех поздравлений онлайн. Именно за уникальные свойства ртути с ней олицетворяют тридцать восьмую годовщину супружеской жизни. Крепкая связь между супругами - ртуть это металл, но легкая и бесконфликтная - металл жидкий. Широко не юбилейные годовщины не отмечаются, однако этот совместный путь достоин всяческого уважения. Выбирайте и прямо сейчас отправляйте красивую анимационную картинку с ртутной свадьбой, и улыбки получателей не заставят себя долго ждать.