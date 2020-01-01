Открытки с гранитной свадьбой это оригинальное поздравление онлайн с памятной семейной датой. Девяностолетие супружеской жизни олицетворяют с гранитом, одним из самых прочных камней созданных природой. Ведь супруги прожившие столько лет вместе, стали единой и крепкой, но также невероятно красивой семьей. Дети и внуки в гранитной годовщине уже повзрослели, и поэтому именно они являются главными организаторами и долгожданными гостями на этом празднике любви и жизни. Однако, такой простой и оригинальный знак внимания как анимационная картинка с гранитной свадьбой несомненно порадует юбиляров. Отправляйте бесплатно в соц. сети или по электронной почте.