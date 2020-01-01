Красивые открытки с атласной свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. Двадцать четыре года совместной жизни олицетворяют с таким материалом как атлас. Легкая и блестящая как атласная лента, семейная жизнь уже не обременена тяготами и ссорами, напротив она полнится мудростью, а приоритетом становятся любимые внуки. Поскольку следующая дата юбилейная, атласную годовщину не принято праздновать широко, а в качестве подарков выбирают символические сувениры, и изделия из атласной ткани.