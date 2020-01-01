Красивые открытки с никелевой свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность знаменательного дня. Впервые никелевая свадьба празднуется на двенадцатую годовщину, однако двадцать восьмая годовщина значит намного больше. Уже взрослые дети и внуки становятся долгожданными гостями на семейном празднике. Традиционно на годовщину супруге принято дарить орхидеи, но чаще всего и другие (металлические) презенты достаются супруге. Однако самым важным подарком является любовь и верность супругов. Порадуйте и вы любимых друзей прикольной картинкой с никелевой свадьбой, их улыбки не заставят себя долго ждать. Скачивайте и отправляйте прямо сейчас!