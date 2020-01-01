Открытки с лавандовой свадьбой - сорок шестой годовщиной семейной жизни, отправляйте прямо сейчас. Именно с лавандой ассоциируют данную годовщину, так как после стольких лет любовь супругов все также цветет и благоухает. Ужин за семейным столом это пожалуй традиционное празднование годовщины. Сиреневые и голубые оттенки доминируют в этот день, а ваза с веточками лаванды - непременный атрибут праздника. В качестве подарков лучше всего подходят одежда и постельное белье вышеупомянутых оттенков. А мы предлагаем вам порадовать супругов прикольной анимационной картинкой. Оригинальный знак внимания порадует получателей, скачивайте бесплатно.