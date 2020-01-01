Красочные поздравительные открытки с бриллиантовой свадьбой это приятный знак внимания, скачивайте бесплатно. Большие годовщины свадеб принято сравнивать с драгоценными камнями, но что может быть крепче бриллианта? Как бриллиант способен резать стекло, бурить каменную породу и одновременно радовать своей красотой, так любовь и верность супругов шагающих в седьмой десяток семейной жизни поражает и восхищает. Главными подарками юбилярам конечно станут присутствие детей и внуков за большим семейным столом. А прикольные анимационные картинки с бриллиантовой свадьбой станут легким дополнением, которое украсит это торжество.