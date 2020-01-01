Символические открытки с медной свадьбой - приятное поздравление онлайн, для любящих супругов и друзей. Одновременно пластичная и прочная медь символизирует крепость молодой семьи. Как правило на семилетнюю годовщину свадьбы дарят медные приборы, монеты и конечно подковы. Старинный обычай вешать подкову при входе в дом до сих пор актуален во многих регионах нашей страны. Мы предлагаем вам красивые картинки к медной свадьбе, отправляйте их бесплатно по электронной почте или в социальных сетях. Приятный знак внимания, который порадует каждого.