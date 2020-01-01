Гранатовая годовщина свадьбы не относится к числу самых известных, а ведь дата достойная большого уважения. Девятнадцать лет совместной жизни принято отмечать в семейном кругу. И семья это уже не только муж и жена, а также дети и порой даже внуки. Красивая как ювелирный камень гранат, яркая и многогранная как множество семечек граната фрукта супружеская пара, как правило, отмечает дату без размаха. Обязательный атрибут праздничного стола - блюда с использованием граната. Мы же в свою очередь предлагаем вам порадовать супругов красивой анимационной картинкой с гранатовой свадьбой, отправляйте в социальные сети или по электронной почте.