Красивые открытки с ситцевой свадьбой несомненно порадуют супругов, и ярко подчеркнут важность приятной даты. Ситцевая свадьба олицетворяет первый год супружеской жизни. Этот период, не без оснований, признается одним из самых сложных и значимых в жизни супругов, поэтому не стоит недооценивать важность ситцевой (марлевой) свадьбы. Такое название торжество получило из-за сравнения с непрочными материалами, марлей и ситцем. Празднование ситцевой свадьбы означает успешное начало семейной жизни, и надежду на крепкие чувства влюбленных. Коллекция анимационных картинок с ситцевой свадьбой для друзей, близких и родных. Скачивайте и отправляйте бесплатно!