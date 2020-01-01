Праздничные открытки с розовой свадьбой - 10 лет - важное поздравление онлайн, отправляйте бесплатно. Первый семейный юбилей, по-настоящему большая и важная дата ассоциируется с розой и оловом. Розовая свадьба как природный символ красоты и страсти, а олово олицетворяет гибкость отношений и чувств. И действительно, к десяти годам муж и жена словно дополняют и повторяют друг друга, представить их раздельно уже очень трудно, и это прекрасно! Традиционно эту годовщину встречают большим количеством гостей, практически повторяя масштабы свадебного веселья. Радуйте юбиляров прикольными поздравлениями картинкам с розовой свадьбой, скачивайте прямо сейчас!