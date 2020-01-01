Открытки с никелевой свадьбой эти обязательный и красочный атрибут всех онлайн поздравлений. Дюжина лет семейной жизни олицетворяется с металлом никелем. Связывают это в первую очередь не из-за прочности, а приятного природного блеска. Крепкая и сияющая, прочная и красивая никелевая (шелковая) годовщина свадьбы традиционно подкрепляется подарками в виде украшений и кухонной посуды, а также принято дарить вещи из шелка. Если вы находитесь далеко, но хотите порадовать юбиляров прикольным поздравлением, отправляйте анимационную картинку с никелевой свадьбой в социальные сети, или по электронной почте.