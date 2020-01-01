Прикольные открытки с каменной свадьбой станут приятным знаком внимания и порадуют получателей. Некоторые говорят, что праздновать каждую годовщину свадьбы это моветон или даже глупость. Однако они не пробовали пройти путь длинною в тридцать три года супружеской жизни. Крепкая как камень, семейная жизнь за многие годы сплотила супругов в единое целое, нерушимый союз. Особенных традиций празднования этой годовщины нет, но порадовать юбиляров приятным визитом и теплыми пожеланиями будет совсем не лишним. А если вы не можете лично выразить поздравления, смело отправляйте анимационную картинки с каменной свадьбой. Это прикольный сюрприз онлайн, оригинальный подход и хорошее настроение.