Вот уже 26 лет наша великая и огромная страна отмечает свой собственный праздник – день России. И, конечно же, страна, это в первую очередь её народ, культура и традиции. Поэтому можно смело утверждать, что день России – это народный праздник. В нашем онлайн-каталоге предлагаются десятки поздравительных открыток с днем России. Ведь каждый год мы всё шире и громче отмечаем эту дату независимости, дату появления нового, независимого государства. А как в такой день обойтись без красивых речей, тостов и приятных патриотических мыслей? – никак. Любовь к ближнему и любовь к родине у нас в крови. Делитесь красивыми картинками с днем России, поздравляйте друзей и родственников. Прикольные открытки поднимут настроение, настроят на позитивный и патриотичный лад. Радостные эмоции, теплые слова и новый день, день России, в котором наша страна становится еще шире, богаче и роднее.