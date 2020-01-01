Лучше нашей страны нет на свете, с праздником Россия
Праздник родины Россия, день большой нашей страны
Россия наша дорогая, хочу поздравить я тебя
С днем России поздравляю я тебя страна
С днем России, россияне
Нам Россия дом родной, с праздником
В день России я желаю хлебосольного стола
С днем России, пусть она крепнет с каждым днем
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