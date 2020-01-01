Успение Пресвятой Богородицы
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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа
Я вас с праздником великим, светлым поздравляю
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