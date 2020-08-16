Открытка поздравление с праздником успения богородицы

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Поздравление с праздником Успения Богородицы

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Открытка в день богородицы успения желаем вам благословения

В день Богородицы Успения желаем вам благословения

Картинка я вас с праздником великим, светлым поздравляю

Я вас с праздником великим, светлым поздравляю

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Добра вам и вашим близким

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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа

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Я вас с праздником великим, светлым поздравляю

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Икона Успения Богородицы

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