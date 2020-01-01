Мы празднуем праздники, чтобы отметить важные дни или события, ценности или традиции, а иногда просто для сплочения людей в единое целое. Международный день защиты детей – это событие, которое объединяет в себе все вышеперечисленные причины, и даже больше. Открытки на всемирный день защиты детей принято отправлять не только младшим членам наших семей, но также и друзьям, и близким. Поднять настроение, напомнить о таком важном и чудесном празднике, поздравить и пожелать всего наилучшего. Красивая анимационная открытка произведёт намного больший эффект, чем можно себе представить. Международный день детей это праздник-напоминание, способ напомнить взрослым о важности защиты младшего поколения от невзгод, неудач и насилия. Станьте частью этого замечательного движения, отправляя картинки и открытки из нашего каталога, Вы поддерживаете и развиваете эту важную идею, и конечно дарите порцию позитива и внимания любимому человеку.