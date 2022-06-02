Праздничная картинка Международный день защиты детей
С всемирным днем защиты детей
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Поздравление с днём детей
С прекрасным и солнечным праздником детей