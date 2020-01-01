Народный праздник Ивана Купала это совокупность языческих и христианских традиций. Издавна на Руси широко праздновали самый длинный день года, а танцы, песни и прыжки через костер – в большинстве регионов нашей страны это до сих пор одно из главных летних событий. Открытки на день Ивана Купала это прекрасная возможность поделиться радостью летнего праздника, окунуться в море традиций. Возможно, большая часть ваших друзей и близких никогда не отмечали этот день как событие, и это отличный повод не просто ограничиться устным поздравлением, а послать красивую картинку Иван Купала, тем самым приобщить их к замечательному торжеству. Официальная церковь много раз осуждала и пыталась запретить день Ивана Купала как символ языческих обрядов, но народный обычай настолько крепок, что до сих пор практических в каждом городке или селении России гуляния по случаю летнего солнцестояния являются важной частью календаря. Отправляйте открытки ко дню Ивана Купала знакомым и родственникам, коллегам и друзьям, приятные поздравления и светлые эмоции всегда вызывают теплый ответ.