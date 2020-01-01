Мерцающая открытка Всемирный день красоты
Будьте счастливы сегодня и всегда
Милое поздравление с днем красоты
Пусть красота окружает тебя всегда
Красота вокруг нас
Пусть ваша жизнь будет полна красоты
Пусть светлее станет мир вокруг
Красотка, поздравляю с днем красоты
Красотке в день красоты
С красивым праздником красоты
Ты самая красивая, с днем красоты тебя
Поздравление в прекрасный праздник красоты
Красивое поздравление в день красоты
Сегодня празднуем всемирный день красоты
С днём красоты
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