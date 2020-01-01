Поздравление с днем шоколада
С днем шоколада, шоколад приносит счастье
С днем шоколада поздравляю тебя
Сладкое поздравление с днем шоколада
Сладкой вам жизни
Сладких мгновений и ярких эмоций
Самого вкусного на свете шоколада
Желаю вкусного дня в день шоколада
Вкусного дня желаю вам в этот праздник
С днем шоколада, сладкой жизни
Вкусного шоколадного праздника всем друзьям
Сегодня самый сладкий день на свете, с днем шоколада
С всемирным днем шоколада
Вот тебе шоколадка, с праздником
Поздравляю с днем шоколада
С днём шоколада
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