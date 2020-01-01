Великий Русский язык, поздравляю в его день
С праздником великого Русского языка
День Русского языка
Велик и могуч Русский язык, поздравляю
Поздравляю всех с Пушкинским днем
Поздравление С днём русского языка
С днём русского языка
День Русского Языка - Славим живое русское слово
С Днём Русского Языка
6 июня - Пушкинский день
6 июня - Пушкинский день России
С днём родного Русского языка поздравляю
День Русского Языка - Славим Русское слово
6 июня - День Русского языка и рождения Пушкина
6 июня - День Русского Языка
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