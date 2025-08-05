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Желаю тебе хорошего понедельника! Пусть этот день будет легким
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Тёплая открытка С понедельником, улыбнись!
Понедельник день тяжелый! Несмотря на это, отличного тебе настроения
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Шикарная денежная открытка Щедрого понедельника
Открытка успешного понедельника