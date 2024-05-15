Удивительная открытка Удачного понедельника!
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Понедельник - день тяжелый? А вы его не взвешивайте
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Для хорошего понедельника
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Вот и понедельник стучится в дверь
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