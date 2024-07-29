Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Мне нравится в спокойствии души молчание, похожее на счастье

Picture мне нравится в спокойствии души молчание, похожее на счастье
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