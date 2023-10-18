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1 Ноября
Классная открытка с пожеланиями
Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо
Картинка семейного счастья
Волшебная анимационная открытка Не усложняйте! Просто живите
Открытка пожелание хорошей погоды
Милая анимационная открытка Так хочется, чтобы было вам тепло
Поздравляю тебя с приездом
Пожелания успехов
Изысканно-стильная открытка Улыбайся
Особенная открытка очаровашке Желаю отличного настроения
Не грусти - Улыбнись
Антикризисный оберег
Открытка пусть каждый день приносит радость
Отличная открытка с самыми тёплыми пожеланиями
Всем, всем самого позитивного настроения
Я вам принёс мешочек счастья
От чистого сердца, с теплом и любовью желаю вам счастья, добра и здоровья
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