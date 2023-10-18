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13 Ноября
С приездом
Поздравляю тебя с приездом
Милая открытка С наилучшими пожеланиями с котенком
Добро пожаловать
Желай, и всё получится
Желаю тебе цветущего настроения
Открытка пусть всё будет супер
Пусть будет в жизни всё как прежде
Будьте счастливы всегда
Будь счастлив и не забудь улыбаться
Желаю доброты от всей души
Просто для настроения
Пусть в вашем доме живет любовь
С приездом, добро пожаловать
Движущаяся картинка для настроения
Движущаяся открытка зимнего настроения
Вот тебе малинка не болей
Стильная открытка добра и счастья, желаем вам успехов
Здравствуйте!
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