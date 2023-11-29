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Открытки 15 декабря
Желаю счастья в жизни
Хочется пожелать вам счастья
Открытка скорейшего выздоровления
Хорошего тебе настроения
Мира и любви вашей семье
Все для вас, забирай скорей
Здоровья, счастья и добра всем друзьям желаю я
Чтоб счастье было рядом
Просыпаясь - Улыбайтесь
Милая открытка пусть счастье будет рядом всегда
Креативная открытка счастливой зимы
Вот тебе малинка не болей
Уникальная открытка Пусть твои мечты осуществляются
Открытка желаю любви со стихами
Открытка пожелания здоровья родным
Не грусти - Улыбнись
Открытка пусть всё будет хорошо
Праздничного вам настроения! Море радости и восхищения
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