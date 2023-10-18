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17 Ноября
Достатка тебе желаю
Тепла и мира душевного
Чудесная открытка с планетой Береги себя
Картинка желаю тебе счастья
Волшебная и фантастическая открытка Прекрасного настроения
Бесподобная открытка Зимнего настроения!
Стильная открытка добра и счастья, желаем вам успехов
Отличная открытка выздоравливай
Пусть будет жизнь ковром из роз
Я вам желаю море счастья и океан любви
Эксклюзивная открытка Тебе от меня для хорошего настроения
Открытка желаю любви со стихами
Живи счастливо и светло
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Гиф-открытка И Мира Вам и радости! И счастья!
Чтоб деньги в доме были
Ты супер - И не забывай об этом никогда
Открытка сказочного настроения
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